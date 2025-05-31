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Kumluca’da Arazöz Şarampole Devrildi

ANTALYA’DA ARAZÖZ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen olayda, orman yangını ihbarına giden arazöz şarampole devrildi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 07 VEF 06 plakalı arazöz, Sögütcuması mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıktı.

ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen arazöz, toprak yolda direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza anında arazözde bulunan görevli personel, herhangi bir yara almadı. Yangın ise olay yerine intikal eden başka bir ekip tarafından kontrol altına alındı.

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