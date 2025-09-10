Kumluca’da Çevre Temizliği Yapıldı

ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Kumluca’da bulunan Adrasan Plajı’nda bir çevre temizliği etkinliği yapıldı. Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Adrasan Mahalle Muhtarı Birol Atalay, Adrasan Gelişim Derneği Başkanı Serkan Konuralp, belediye personeli, çevre gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Avcıoğlu, bu organizasyonun amacının insanlarda çevre bilinci oluşturmak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak olduğunu söyledi. Gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın temiz bir çevre olduğunu dile getiren Avcıoğlu, “Çevremize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak, bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarmak en önemli görevimiz.” diye konuştu.

TEŞEKKÜR VE TEMİZLİK FAALİYETİ

Muhtar Atalay, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Ardından, Adrasan Plajı’ndaki atıklar toplanarak belediye çalışanlarına teslim edildi. Katılımcılar, bu anlamlı etkinlikte yer alarak çevre temizliğine katkıda bulunmuş oldu.