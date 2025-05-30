Kumluca’da Eğitim Sergisi Açıldı

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA SERGİ AÇILDI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettikleri eserlerin sergilendiği sergi açıldı. Kumluca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen sergide kursiyerlerin el sanatları, nakış, giyim görsel sanatlar ve hediyelik eşyalar yer aldı.

Serginin açılışında söz alan Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu, 2025 yılı eğitim öğretim döneminde toplam 160 farklı kursun açılacağını ve bugüne kadar yaklaşık dört bin kursiyerin katıldığını aktardı. Kurs sayısını yıl sonuna kadar 300’e, kursiyer sayısını ise 10 bin civarına çıkarmak istediklerini belirten Mutlu, “Kursiyerlerimizin istediği birçok kursu açabiliyoruz. Bugün burada onların el emeği göz nuru eserlerini göreceksiniz. Emek veren tüm kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

YENİ HİZMET BİNASININ DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Kumluca’da inşaatı süren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası hakkında bilgiler veren Mutlu, inşaatın yüzde 50’sinin tamamlandığını, gelecek yıl yıl sonu sergisinin yeni binada gerçekleştirileceğini bildirdi. Konuşmanın ardından, Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisinin açılış kurdelesi, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin ve hayırsever iş insanı Murat Hüdavendigar Günay ile annesi Laika Günay tarafından kesildi. Kurdele kesiminin hemen ardından protokol üyeleri, sergiyi gezerek kursiyerlerden sergideki çalışmalar hakkında bilgi aldı.