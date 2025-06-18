Kumluca’da Kan Bağışı Yapılacak

KAN BAĞIŞI TOPLAMA FAALİYETİ BAŞLADI

Antalya Kızılay Kan Merkezi, Kumluca ilçesinde iki hafta boyunca vatandaşlardan kan bağışı toplayacağını duyurdu. Kumluca Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay kan toplama tırında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı alınmaya başlandı.

KAN BAĞIŞI İÇİN GÖNÜLLÜ DAVETİ

Kan toplama aracı sorumlusuda Dr. Afet Alizadeoğlu, “18-65 yaş arası sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabileceğini” ifade etti ve vatandaşları gönüllü kan bağışçısı olmaya davet etti. Alizadeoğlu, kan bağışının insan yaşamı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, kan bağışlarının hem bağışçıya hem de ihtiyaç duyanlara sağlık açısından fayda sağladığını belirtti.

KAN İHTİYACININ ARTIRIYOR

Kan vücudunda tekrar yenilendiğini hatırlatan Alizadeoğlu, “Yaz aylarının gelmesiyle kan bağışına olan ihtiyaç artıyor. Kızılay olarak kan stoklarımızı yeterli tutmak, ihtiyaç halinde vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere kan bağışı alıyoruz” dedi. İki hafta boyunca Kumluca Cumhuriyet Meydanı’nda ekiplerin kan alacağını belirten Alizadeoğlu, “Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Alizadeoğlu, vatandaşın kan bağışına gösterdiği ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, ortalama günlük 100 ile 120 arasında kan bağışı aldıklarını ekledi.