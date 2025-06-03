Kumluca’da Kent Yapısı İçin Çalışmalar Başlatıldı

KENTSEL GÜVENLİK İÇİN MİKRO BÖLGLEME ÇALIŞMASI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde depreme dayanıklı ve güvenli bir kent yapısını oluşturmak amacıyla mikro bölgeleme etüt çalışması başlatıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçenin sağlıklı kentleşme sürecine yön verecek her adımı bilimsel veriler ve teknik analizler doğrultusunda attıklarını ifade etti. Proje, yaklaşık 971 hektarlık bir alanda gerçekleştirileceği belirtildi. Avcıoğlu, bu çalışmanın ilçenin sürdürülebilir ve planlı gelişimi açısından daha dirençli ve güvenli bir yapılaşma için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

SAĞLAM ZEMİN ANALİZLERİ YAPILACAK

Proje kapsamında toplam bin metreyi bulan sondaj çalışmaları 45 noktada gerçekleştirilecek. Avcıoğlu, alınacak numunelerin laboratuvarlarda analiz edilerek zemin özelliklerinin bilimsel verilerle belirleneceğini aktardı. Ayrıca, 15 Manyetik Alan Sismik Yöntemi (MASW), 30 profil sismik kırılma ve 40 mikrotremor ölçümü ile kapsamlı bir yer bilimsel veri seti oluşturulacak. Bu sayede mevcut yapıların güvenliğinin artırılmasının yanı sıra, yeni yapılacak inşaat projeleri için güvenilir bir altyapı sağlanacak.