Kumluca’da Korkutucu Heyelan Görüldü

KORKUTAN HEYELAN MEYDANA GELDİ

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasında meydana gelen ve zaman zaman süregelen heyelan, sürücülerde endişeye yol açıyor. Bartın’da etkili olan kar ve yağışların ardından Kumluca ile Abdipaşa arasındaki karayolu, Ceyüpler Köyü yakınlarında heyelan ile karşı karşıya kaldı.

AĞAÇLAR YOL KENARINA SÜRÜKLENİYOR

Heyelan sırasında ağaçların kökleriyle birlikte sökülerek yol kenarına sürüklendiği görülmekte. Belli belirsiz aralıklarla devam eden heyelan, zaman zaman karayolu üzerine toprak ve kaya parçalarının düşmesine neden oluyor. Düşen parçalar, ekipler tarafından hızlıca yoldan kaldırılmakta. Ancak, henüz trafikte aksamalara yol açan bir durum meydana gelmediği bildiriliyor.

SÜRÜCÜLER TEDİRGİN

Heyelan nedeniyle tedirgin olduğunu dile getiren sürücüler, “Heyelanın bir an önce durdurulması için gerekli çalışmaların başlatılmasını” talep ediyor. Bu durum, sürücülerin güvenliği açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.