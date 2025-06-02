Kumluca’da Satranç Turnuvası Yapıldı

Kumluca ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle başarıyla sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu ve Kumluca Belediyesi işbirliğiyle Günay Sahil Tesisleri’nde gerçekleştirilen bu iki günlük etkinliğe, Kumluca’nın yanı sıra çevre ilçelerden ve illerden birçok sporcu katıldı. Turnuva, 7-8 yaş, 9-10 yaş, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş grubu olmak üzere beş farklı kategoride yapıldı. Müsabakalarda sporcular, rakiplerini geçmek için sermaye harcadı.

ETKİNLİĞİN AMACI

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turnuvayla birlikte katılımcılara güzel bir deneyim sunmayı, dostluk ve arkadaşlık bağları kurarak anlamlı anılar biriktirmeyi hedeflediklerini söyledi. Avcıoğlu, turnuvada 7’den 70’e her yaş grubundan sporcular bulunduğunu belirtti ve Kumluca Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

Konuşmanın ardından, farklı kategorilerde başarılı sporculara ödülleri verildi. Açık yaş grubunda birinci olan Enver Konyar, 14 yaş altı kategorisinde birinci Melikşah Açık, 12 yaş altı kategorisinde Batu Topaloğlu, 9-10 yaş kategorisinde Vahit Kerem Akar ve 7-8 yaş kategorisinde Selim Kağan Can, kupa ve madalyalarını aldı.