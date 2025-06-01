Kumluca’da Şenlikte Yarışmalar Yapıldı

ŞENLİKLERDE DİNAMİK YARIŞMALAR

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliklerde birçok yarışma ve yöresel oyun gerçekleştiriliyor. İki gün süren festivallerde motokros, eşek, gözü bağlı el arabası sürme ve üç ayak gibi çeşitli yöresel oyunlar büyük ilgi görüyor. 92 motokros sporcusu, toplamda 10 kategoride derece elde edebilmek için kıyasıya yarışırken, bazıları Alakır çayının içinden geçen parkurda zorlu anlar yaşıyor.

EŞEK YARIŞINDA ŞAŞKINLIK

Motokros yarışının ardında eşek yarışına katılan sporcular, bu sevimli ama zorlu hayvanlara hakim olmakta güçlük çekiyor. Yarışmaya katılan Kemal Deveci, “300 cc’lik motor ile katıldığım yarışta birinci oldum, fakat eşek yarışında sonuncu olduğum için şaşkınlık yaşıyorum” diye belirtiyor.

Karacaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklere gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini, gelecek yıl daha kapsamlı bir program hazırlamayı düşündüklerini ifade ediyor. Ayrıca, el arabası sürme yarışında kadınlarda birinci gelen İrem Güven, yarışma sırasında oldukça heyecanlandığını ve kazandığı için büyük bir sevinç yaşadığını dile getiriyor.

ÖDÜLLER VE KONSERLER

Yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve çeşitli ödüller dağıtılıyor. Etkinlik, orta oyunları ve yöresel sanatçıların konserleri ile dolu dolu bir şekilde sona eriyor.