Kumluca’da Sinerji Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun koordinasyonunda Batı Antalya Platformu Sinerji Toplantısı gerçekleştirildi. Uslu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen bu toplantıda, Batı Akdeniz’in birçok ilden daha fazla nüfus ve potansiyele sahip olduğunu belirtti.

BÖLGENİN POTANSİYELİ VURGULANDI

Uslu, bölgenin potansiyelini ortaya koymaya çalıştıklarını ifade ederek, “Batı Antalya’nın organik tarımı ve butik turizmi öne çıkan özelliğidir.” dedi. Tekeli Yöresi’nin, Antalya’nın batısında yer aldığını ve antik kentleri, kültürel varlıkları, tarihsel mirası, irfan merkezleri, sosyolojik özellikleri, doğal güzellikleri, verimli toprakları, yaylaları, güneşi, denizi ile özel bir coğrafya olduğunu vurguladı. Uslu ayrıca, bölgedeki dinamiklerin harekete geçirilmesi için her türlü çabayı göstermeye devam ettiklerini belirtti.

KATILIMCI PROFİLİ

Toplantıya, kaymakamlar, AK Parti ilçe başkanları, Ziraat Odası Başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları da katıldı.