Kumluca’da Temizlik Çalışmaları Gerçekleştirildi

SAHİLLERDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan ve Olimpos sahillerinde, yaklaşan turizm sezonu öncesinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Kumluca Belediyesi, yaz aylarının başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Adrasan, Olimpos ve Karaöz bölgelerinde yol bakım çalışmaları, çevre düzenlemeleri, temizlik ve peyzaj uygulamaları yaptı.

ULAŞIM VE PARK SORUNLARINA ÇÖZÜM

Belediye ekipleri, turizm sezonunun yoğunluğundan önce ulaşımın aksamaması amacıyla bozulan yollarda bakım çalışmaları yaptı. Ayrıca, Olimpos ve Adrasan’da mevcut otoparklara alternatif alanlar oluşturarak otopark sorunu yaşanmaması için önlemler aldı. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, sürdürülen bu çalışmaları yerinde inceleyip, uygulamalar hakkında bilgi aldı ve gereken konularla ilgili talimatlar verdi.

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞMELER

İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Avcıoğlu, turistik sahilleri yaz sezonuna en iyi şekilde hazırladıklarını dile getirdi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, bölge halkı ve ziyaretçiler için büyük bir önem taşıyor.