Kumluca’da Yol Güvenliği İçin Temizlik

YOL GÜVENLİĞİ İÇİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yol güvenliğini artırmak amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yol kenarlarında sürücülerin görüşünü engelleyen ağaç ve otları temizledi. Bu çalışma, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yapıldı. Ayrıca, yangın riski oluşturabilecek alanlarda da detaylı temizlik yapıldı.

GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, ekiplerin vatandaşların daha güvenli bir yolculuk yapmaları için etkin bir çalışma yürüttüğünü aktardı. Bu çalışmalar sayesinde sürücü ve yayaların güvenliği artırılırken, çevre düzeni sağlanarak daha estetik bir görünüm elde edildiğini ifade etti. Turan, “Doğaya zarar vermeden, koruma bilinciyle yürütülen temizlik çalışmasıyla hem çevre hem de trafik güvenliği gözetildi. Bu tür çalışmalarımız yaz boyunca periyodik olarak devam edecek.” açıklamasını yaptı.