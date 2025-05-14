Haberler

Kumluca Sağlık Fakültesi Dersler Verdi

KUMLUCA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDEN TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, “Hemşirelik Haftası” sebebiyle vatandaşlara temel sağlık eğitimi sundu. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta hemşire adayları, kent sakinlerinin şeker, tansiyon ve kilo ölçümünü yaparak, sağlıkla ilgili temel bilgiler paylaştı.

FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORLAR

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Ünal, amaçlarının “Hemşirelik Haftası” nedeniyle öğrencilerle beraber farkındalık oluşturmak ve vatandaşları temel sağlık konularında bilgilendirmek olduğunu belirtti. Gerçekleştirdikleri çalışmayla birlikte öğrencilerin sağlık kuruluşu dışında deneyim kazanma ve pratik yapma fırsatı bulduğuna dikkat çeken Ünal, “Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile farklı alanlarda çalışmalar yürüttük. Serada çalışan çiftçilerimize, esnaflarımıza ve okullarda öğrencilere temel sağlık konularında eğitimler verdik. Burada öğrencilerimiz hasta yaklaşımı, temel sağlık konusunda eğitim vererek, sağlıklı iletişim gibi konularda pratik yaparak deneyim kazanıyorlar” şeklinde ifade etti.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ YANIT!

Ünal, gerçekleştirdikleri çalışmanın vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını gözlemlediklerine vurgu yaparak, “Katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Bu tür etkinliklerin kamu sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ve gelecekte de devam edeceği ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Kaza Sonucu Anne Öldü

Ankara'da kontrolden giden bir aracın sondaj makinesine çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Merve Ünver ve oğlu toprağa verildi. Törende duygusal anlar yaşandı.
Haberler

Bingöl’de Zanlı Gözaltına Alındı

Bingöl'de bir cinayet ve yaralama olayı sonrasında firar eden Y.B. adlı zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.