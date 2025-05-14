Kumluca Sağlık Fakültesi Dersler Verdi

KUMLUCA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDEN TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, “Hemşirelik Haftası” sebebiyle vatandaşlara temel sağlık eğitimi sundu. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta hemşire adayları, kent sakinlerinin şeker, tansiyon ve kilo ölçümünü yaparak, sağlıkla ilgili temel bilgiler paylaştı.

FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORLAR

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Ünal, amaçlarının “Hemşirelik Haftası” nedeniyle öğrencilerle beraber farkındalık oluşturmak ve vatandaşları temel sağlık konularında bilgilendirmek olduğunu belirtti. Gerçekleştirdikleri çalışmayla birlikte öğrencilerin sağlık kuruluşu dışında deneyim kazanma ve pratik yapma fırsatı bulduğuna dikkat çeken Ünal, “Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile farklı alanlarda çalışmalar yürüttük. Serada çalışan çiftçilerimize, esnaflarımıza ve okullarda öğrencilere temel sağlık konularında eğitimler verdik. Burada öğrencilerimiz hasta yaklaşımı, temel sağlık konusunda eğitim vererek, sağlıklı iletişim gibi konularda pratik yaparak deneyim kazanıyorlar” şeklinde ifade etti.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ YANIT!

Ünal, gerçekleştirdikleri çalışmanın vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını gözlemlediklerine vurgu yaparak, “Katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Bu tür etkinliklerin kamu sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ve gelecekte de devam edeceği ifade ediliyor.