Kumluca Tarım Festivali Programı Açıklandı

KUMDUCA’DA FESTİVAL PROGRAMI AÇIKLANDI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenecek 26’ncı Tarım ve Seracılık Festivali’nin programı detaylandırıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, basın toplantısında bu yılki festivalin dopdolu geçmesi için çeşitli etkinliklerden oluşan bir program hazırlandığını dile getirdi. Festivalin 26 Nisan Cumartesi günü Yörük göçü etkinliği ile başlayacağını aktaran Avcıoğlu, “Kumluca’nın kültürel mirasını, tarım gücünü ve sosyal yaşamını yansıtan bu etkinliğimize, halkımız büyük destek veriyor. 27 Nisan’da yağlı pehlivan güreşlerimiz olacak ve takip eden günde Yörük obalarımız kurulacak ve Yörük ateşini yakacağız.” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER DOLU DOLU OLACAK

Daha sonraki günlerde ise konserler, müzik şölenleri, halk oyunları şenlikleri ve acı biber yeme yarışması gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağına dikkat çeken Avcıoğlu, amacın tüm halk kesimine hitap eden bir festival düzenlemek olduğunu vurguladı. Festival kapsamında Atatürk Stadı’nın da açılışının gerçekleştirileceğini belirten Avcıoğlu, “Atatürk Stadı’nın açılışıyla birlikte konserlerimiz başlayacak. Sanatçılar Şevval Sam, Blok 3 ve Tuğçe Kandemir sahne alacak. Ayrıca kadınlarımız için özel bir gün etkinliğimiz olacak ve bu etkinlikte Metin Aslan konser verecek.” dedi.

KATILIM VE DAVET

Yaklaşık 10 gün sürecek olan festivalin her günü farklı etkinliklerle geçeceğini vurgulayan Avcıoğlu, etkinliklere katkıda bulunan herkese teşekkür etti ve etkinlikleri yerinde izlemek isteyen tüm vatandaşları Kumluca’ya davet etti.