Kumluca Tiyatrosu “Borazan TV” Oyununu Sergiledi

KOMEDİ OYUNU SEYİRCİYLE BULUŞTU

Kumluca Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Borazan TV” adlı tek perdelik komedi oyunu, seyircilerle buluştu. Oyunun sahne aldığı yer, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi oldu ve birçok sanatsever bu etkinliği izlemek için bir araya geldi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, açıklamasında, belediyenin sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucunda; çoğunluğu belediye çalışanlarından oluşan tiyatro ekibinin güzel bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti. Tiyatro ekibine gösterileri için teşekkür eden Avcıoğlu, “Belediyemiz çalışanlarından oluşan tiyatro ekibimiz, çok güzel bir oyun ortaya koydular. Önümüzdeki günlerde daha güzel sanatsal ve kültürel etkinlikler ortaya koyacaklar. Tiyatro ekibimizi yalnız bırakmayan seyircilerimize de teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ

Oyun sona erdiğinde, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu’nun eşi Zahide Avcıoğlu, ilçe protokolüyle birlikte oyuncu kadrosuna tebriklerini ileterek çiçek takdim etti. Bu etkinlik, tiyatro sanatına olan ilginin artmasına katkı sağladı.