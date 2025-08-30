Kumluca Töreni 30 Ağustos Kutlandı

ZAFER BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve birçok vatandaş katıldı.

ANLAMLI KONUŞMA VE ÇELENK SUNUMU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Büstüne çelenk sunulması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hatice Nur Hizar yaptı. Törenin ilerleyen saatlerinde Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı halk oyunları ekibi tarafından çeşitli halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERDEN ŞİİR PERFORMANSI

Etkinlik, Kumluca Beykonak Anadolu Lisesi öğrencilerinin zafer bayramı ile ilgili şiirlerini okumasıyla sona erdi. Tören, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.