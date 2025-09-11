Kumluca Turnuvası, Ödülü Hayvanlara Bağışladı

DAVRANIŞ ÖRNEĞİ OLARAK BAĞIŞ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası’nda kadınlar kategorisinde ikinci olan takım, 30 bin liralık ödülü barınaktaki hayvanlara mama alımı için bağışlama kararı aldı. Kumluca Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvada ikinciliği elde eden Manifest Takımı oyuncuları, örnek bir dayanışma gösterdi.

ÖDÜL, SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULLANILDI

Turnuvada Kumluca Belediyesi ve sponsorlar tarafından sağlanan toplam 30 bin liralık ödülü, sahipsiz hayvanlara yardımcı olmak amacıyla kullanma kararı alan sporcular, bu ödülü Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı. Sporcu Bade Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, kazandıkları ödülü takım arkadaşlarıyla sokak hayvanlarının yararına kullanma kararı aldıklarını belirtti. Avcıoğlu, herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya ve sahipsiz hayvanları sahiplenmeye davet etti ve “Turnuvaya katıldık, 11 takım arasında ikinci olduk. Takımımıza verilen 30 bin liralık para ödülünü, arkadaşlarımızla aldığımız karar gereğince patili dostlarımıza mama olarak bağışlamak istedik.” dedi.

BARINAKLARA DESTEK GEREKEN BİR KONUDUR

Kumluca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sinan Ulusoy da barınaktaki sokak hayvanlarına belediyenin imkanlarıyla bakıldığını belirtti. Bu tür bağışların her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ulusoy, bağış yapan herkese teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, toplumda hayvanların korunması ve sahiplenilmesi konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.