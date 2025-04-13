Kumlucaspor- Cumhuriyetspor Maçında Köpek Girdi

AMATÖR MAÇTA SÜRPRİZ ZİYARET

Bartın’da düzenlenen bir amatör futbol maçında sahaya bir köpek girdi. Futbol topu ile oynamak isteyen köpeğin stat dışına çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Bartın’ın Ulus ilçesindeki Kumluca Beldesi Coşkun Yılmaz Stadyumu’nda gerçekleşen Kumlucaspor ile Cumhuriyetspor maçı, 3. dakikada köpeğin sahaya girmesiyle kısa bir süreliğine durdu.

KÖPEĞİ TASMASINDAN YAKALADI

Topla oynamak isteyen köpek, hızla topun bulunduğu bölgeye yöneldi. Kumlucasporlu futbolcu Ertuğrul Caymaz, hızlı bir şekilde müdahale ederek önce topu kucağına aldı. Ardından köpeği tasmasından yakalayıp, kucağında futbol topunu bırakmadan sahadan çıkardı. Davetsiz misafir nedeniyle duraksayan müsabaka, futbolcunun stadyuma geri dönüşüyle birlikte yeniden başladı.

AĞIR YARALANMA VE MAÇ SONUCU

Maçın uzatma dakikalarında, Kumlucasporlu futbolcu Ali, bir pozisyonda rakibiyle çarpıştı. Acı içinde yere yığılan futbolcu, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yeniden başlayan müsabakayı ev sahibi takım Kumluca, 4-0lık avantajıyla başarıyla tamamladı.