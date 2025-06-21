Kumru’da Araç Kazasında İki Ölü

TRAJİK KAZA

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir cip, iş yerinin önünde bekleyen 80 yaşındaki Ömer Irgav ve 64 yaşındaki akrabası Nadire Irgav’a çarptı. Bu talihsiz kazada, her iki kişi de yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Ömer ve Nadire Irgav’ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Sürücü Halit Muharremoğlu ise gözaltına alındı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.