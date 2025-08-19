Kumru’da Otomobil Ormana Yuvarlandı

KAZA DETAYLARI

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir otomobil, ormanlık alana düştü ve kazada 3 kişi yaralandı. Olay, ilçenin Çizme Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ferhat B. isimli sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, plakası belirlenemeyen otomobil yolun alt tarafındaki ormanlık alana yuvarlandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve sağlık ile jandarma ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Ferhat B. ve araçta yer alan diğer iki kişi hafif yaralar aldı. Şu an için kazanın detayları üzerine bir inceleme başlatıldığı bildirildi.