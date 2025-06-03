Kumruların Yuvadan Uçmasını Bekliyorum

Bülent Kuyucu, Hatay’da 23 gündür kepçesine kontak vurmuyor. Yuva yapan kumruların yumurtadan çıkması için bekleyen operatör, bu davranışıyla takdir topluyor. Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi’nde bulunan kepçesinin bomunun üzerinde kumru yuva yapmış ve Kouyu, yuvayı bozmak istemediği için kepçesini çalıştırmamış. Bu süre zarfında 200 bin TL’lik bir kayba uğramasına rağmen moral bulmuş durumda.

KUMRALAR ÇIKTI, UÇMAK İÇİN BEKLİYOR

Kuyucu, kumruların yumurtadan çıktıktan sonra artık yuvadan uçmasını bekliyor. “Kepçe operatörüyüm, burada kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum” diyor. 200 bin TL’lik maddi kaybın yanı sıra, kuşların uçmasını beklentisi içinde olduğunu belirtiyor. “Aşağı yukarı bir 10 gün daha bekledikten sonra, inşallah kanatlanıp uçacaklar,” şeklinde konuşuyor.

Kuyucu, kumruların yuvadan uçmasını beklediği sürede kepçesine kontak vurmadığını ve aküsünün bile bitmiş olduğunu ifade ediyor. “Yuva yıkmak iyi değil, her zaman için yuva yapmak daha iyidir,” diyor ve bu nedenle yuvayı asla yıkmayacağını vurguluyor. “Bu makinem bir ay değil, 3 ay daha yatsa asla yuva yıkmam.” Sadece kendi işine değil, aynı zamanda doğaya olan saygısıyla da dikkat çekiyor. “O kuşlar Allah’ın misafiridir,” diyor ve belki bu durumu bir takdir olarak gördüğünü ekliyor.