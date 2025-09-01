Kunar’da 250’den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

DEPREMİN ETKİLERİ

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi ve bu felaket sonucunda 250’den fazla insanın hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde gerçekleşen depremle ilgili bilgi verdi. Depremden en fazla etkilenen yerlerin Kunar vilayeti olduğunu belirten yetkili, yolların toprak kaymaları nedeniyle kapanmış durumda olduğunu ifade etti. Arama kurtarma faaliyetlerinin helikopterlerle sürdürüldüğünü aktardı.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Yetkili, yapılan ilk değerlendirmelere göre 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 500’ü geçtiğini ve ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşandığını doğruladı. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” ifadesini kullandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Mücahid, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldığını ve merkezi yönetim ile çevre vilayetlerden ekiplere bölgeye doğru yola çıktığını belirtti. “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” ifadesiyle durumu vurguladı. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi etkileyen en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu aktardı. Ayrıca, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntı kaydedildi. Bununla birlikte, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.