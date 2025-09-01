Kunar’da 6.0 Depremde 250 Ölü

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE YERİ

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) gelen bilgilere göre; sarsıntı, yerel saatte 23:47’de Pakistan sınırına yakın olan Celalabad kentine 27 kilometre mesafede ve 8 kilometre derinlikte kaydedildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, depremin sonuçları ile ilgili korkutucu rakamlar açıkladı. En az 250 kişinin hayatını kaybettiği ve 500 kişinin yaralandığı bildirildi. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, yaşanan depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğine dikkat çekerek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını aktardı.

HASAR DURUMU VE GÖRÜNTÜLER

Zaman, ölü sayısının artabileceğini ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmanın zaman alacağını ifade etti. Depremin şiddeti ve yol açtığı hasar, kameralara yansıyan görüntülerle de belgelendi.