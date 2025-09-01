Haberler

Kunar’da 6.0 Depremde 250 Ölü

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE YERİ

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) gelen bilgilere göre; sarsıntı, yerel saatte 23:47’de Pakistan sınırına yakın olan Celalabad kentine 27 kilometre mesafede ve 8 kilometre derinlikte kaydedildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, depremin sonuçları ile ilgili korkutucu rakamlar açıkladı. En az 250 kişinin hayatını kaybettiği ve 500 kişinin yaralandığı bildirildi. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, yaşanan depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğine dikkat çekerek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını aktardı.

HASAR DURUMU VE GÖRÜNTÜLER

Zaman, ölü sayısının artabileceğini ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmanın zaman alacağını ifade etti. Depremin şiddeti ve yol açtığı hasar, kameralara yansıyan görüntülerle de belgelendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Azerbaycan lideri Aliyev ile buluştu. Toplantıya iki ülkenin dışişleri bakanları da eşlik etti.
Haberler

Kunar’da 250’den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da 6.0 büyüklüğündeki bir deprem, 250 kişinin ölümüne ve 500 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Deprem, Pakistan'da da hissedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.