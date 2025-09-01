Kunar’da 6.0’lık Deprem Meydana Geldi

DEPREM BİLGİLERİ

Afganistan’ın doğusunda, Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu trajik olayda en az 250 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası bölgeden servis edilen fotoğraflar, olayın ciddiyetini açıkça gözler önüne seriyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre, sarsıntı yerel saatle 23:47’de, Pakistan sınırına yakın olan Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Ülkenin resmi haber ajansı, deprem dolayısıyla en az 250 kişinin öldüğünü ve 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, depremin zor ulaşılır bir dağlık bölgede gerçekleştiğini belirtti ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Zaman, “Ölü sayısının artabileceğini” ifade ederek, “İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak” şeklinde açıklamada bulundu.

İLK GÖRÜNTÜLER

Afganistan’da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından olayın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler geldi. Servis edilen fotoğraflarda çok sayıda evin yerle bir olduğu ve insanların panik içinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu dram, bölgedeki sarsıntının etkilerini açıkça yansıtıyor.