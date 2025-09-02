Kunar’daki Depremde 1400 Kişi Hayatını Kaybetti

AFGANİSTAN’DA DEPREMDE CAN KAYBI ARTIYOR

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1400’ü geçti. Afgan Kızılayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kunar vilayetinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 1400’e yükseldiğini belirten Afgan Kızılayı, yaralı sayısının da 3 bin 251’e çıktığını ifade etti. Ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını aktaran Kızılay, kurtarma çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaptı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü ifade eden yetkililer, bu durumun ölü ve yaralı sayısının değişebileceği anlamına geldiğinin altını çizdi. Depremin yol açtığı toprak kaymaları sonucunda bazı bölgelerde yollar kapandı. Ancak, ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılması planlanıyor. Yetkililer, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar’ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalara devam ettiğini belirtirken, dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşımda zorluklar yaşandığını kaydetti. Ayrıca, halkın da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralılar, helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor.

Afganistan yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmasının ardından Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkelerden bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

ABD JEolojik ARAŞTIRMALARI DEPRESYONUNU DUYURDU

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) pazar günü Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınlarındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Bu depremin, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğu yerel yetkililer tarafından belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan’daki bu yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini duyurdu.