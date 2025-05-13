Kundu’da Esnaf Başkan Yardımcısı Darp Edildi

ANTALYA’DA ESNAFA SALDIRI

Antalya’nın turizm açısından önemli bir noktası olan Kundu bölgesinde, yolun karşısına geçmek için bekleyen esnaf dernek başkan yardımcısı bir grup kişi tarafından tekmeli ve tokatlı bir saldırıya uğradı. Olay sırasında başkan yardımcısı yere düştü ve saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Darp raporu alan başkan yardımcısı, durumu karakola bildirerek şikayetçi oldu. Dernek başkanı, bu saldırının sebebinin bölgedeki kaçak yapılarla yürütülen mücadele olduğunu belirtti.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Kundu-Kemerağzı Esnaf Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Gelenyol, trafik ışığında karşıya geçerken arkasından gelen bir kişinin aniden tekme ve yumruklarla saldırısına maruz kaldı. Gelen, saldırılardan korunmaya çalışırken, iki kişi daha gelerek darbeye devam etti. Yere düşen Gelen, uzun süre yerde darp edildi.

Saldırganlar, “Sana İ.K.’nın selamı var” ifadesiyle olay yerinden kaçtı. Yerde kalan Ramazan Gelen, çevredeki esnafların yardımıyla süreci daha fazla uzatmadan darp raporu alarak karakola gitti. Saldırının sebebi olarak kaçak yapılarla mücadele gösterildi.

KAÇAK YAPILARLA MÜCADELENİN SONUÇLARI

Ramazan Gelen, yaşanan olayın kaçak yapılarla yürütülen mücadelenin sonuçlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bölgedeki çok sayıda kaçak yapı ile mücadele ettiğimiz için bu saldırıya maruz kaldık. Kurumlar eksik görev yapmakta, bu yüzden bizler saldırıya uğruyoruz” açıklamasında bulundu. Gelen, “Kaçak ve yıkılması gereken yerlerde gerekli önlemler alınsa, esnaf arasında bu tür karşı karşıya gelmeler yaşanmaz. Burada geçmişten gelen problemler mevcut. Yaşar Sabutay Bulvarı üzerindeki illegal yapılar hala çalışmakta ve gerekli yıkımlar engelleniyor” ifadelerini kullandı.

ESNAFIN MÜCADELESİ SÜRECEK

Kolunda ve vücudunda birçok darp izi bulunan Ramazan Gelen, saldırıyı şu sözlerle değerlendirdi: “Işıkta bekliyordum. Bir anda saldırdılar. Üç kişiydiler, biri beklerken diğerleri beni yere yatırdı. Göğsüm ve sırtımda tekme darbeleri mevcut. Daha önce de iki arkadaşımıza saldırdılar ve bunların devam edeceği kesin. Devletin bu duruma bir son vermesi gerekiyor. Kaçak yapılara karşı duyarlı olmak için bir açıklama yapmak istiyorduk, ancak buna engel olmak için saldırıya uğradık. Bizler esnaf olarak mücadelemize devam edeceğiz. Kendi haklarımızı savunuyoruz. 15 yıldır dernek olarak burada bu konuda mücadelenin içerisindeyim. Kalleşçe ve haince bir saldırı ile karşı karşıya kaldık.”