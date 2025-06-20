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KUNMİN, 20 Haziran (Xinhua) — Fuar Başladı. 73 Ülke Katıldı. 16 Sergi Salonu Var

FUARIN BAŞLANGICI

Kunming, 20 Haziran – 9. Çin-Güney Asya Fuarı, Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming’de perşembe günü başladı. Fuar, 73 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilciler ile 2.500’ün üzerinde işletmenin katılımıyla gerçekleşiyor.

ETKİNLİK DETAYLARI

Altı gün sürecek olan etkinlik, tüm Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerini bir araya getiriyor. Oluşturulan 16 sergi salonunun yaklaşık yüzde 70’i imalat, yeşil enerji, kahve endüstrisi ve geleneksel Çin tıbbı gibi profesyonel sektörlere ayrıldı.

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