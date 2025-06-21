Kunming, 21 Haziran (Xinhua) — Çin-Güney Asya Fuarı Başladı

FUARIN AÇILIŞI

9. Çin-Güney Asya Fuarı, 21 Haziran’da Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming’de ziyaretçilerine kapılarını açtı. 24 Haziran’a kadar sürecek olan bu etkinlik, çeşitli katılımcıları bir araya getiriyor.

KAHVE ENDÜSTRİSİ PAVYONU

Fuarın en dikkat çeken bölümü, Yunnan kahvesinin kavurma, işleme ve paketleme süreçlerini kapsayan sektörel zincirinin tanıtıldığı Kahve Endüstrisi Pavyonu oluyor. Bu alanda birçok ziyaretçi, Yunnan kahvesinin özelliklerini ve üretim aşamalarını öğrenme fırsatı buluyor. Ayrıca Panama, El Salvador ve Pakistan gibi ülkelerden önemli kahve şirketleri de etkinliğe katılarak, kendi ürünlerini sergiliyor.