KUNMİNG’DE 500 KATILIMCI FORUMDA BULUŞTU

KÜRESEL GÜNEY MEDYA VE DÜŞÜNCE KURULUŞU FORUMU

2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu, 110 ülkeden ve çeşitli uluslararası ile bölgesel kuruluşlardan yaklaşık 500 katılımcıyı Çin’in Yunnan eyaletinin merkezi olan Kunming’de bir araya getiriyor. Etkinlik, Cumartesi günü başladı ve beş gün sürecek.

TEKLİF EDİLEN TEMALAR VE PAYLAŞIMLAR

Forum, Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan eyaleti iş birliği ile düzenleniyor. Etkinliğin temel amacı, “küresel güneyi güçlendirmek, küresel değişimlere yön vermek” teması etrafında toplanan bilgilerin ve deneyimlerin pratik projelere dönüştürülmesi olacak. Katılımcılar, fikir alışverişinde bulunarak bu temalar çerçevesinde çalışmalar yapacak.