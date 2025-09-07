Haberler

KUNMİNG’DE 500 KATILIMCI FORUMDA BULUŞTU

KÜRESEL GÜNEY MEDYA VE DÜŞÜNCE KURULUŞU FORUMU

2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu, 110 ülkeden ve çeşitli uluslararası ile bölgesel kuruluşlardan yaklaşık 500 katılımcıyı Çin’in Yunnan eyaletinin merkezi olan Kunming’de bir araya getiriyor. Etkinlik, Cumartesi günü başladı ve beş gün sürecek.

Forum, Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan eyaleti iş birliği ile düzenleniyor. Etkinliğin temel amacı, “küresel güneyi güçlendirmek, küresel değişimlere yön vermek” teması etrafında toplanan bilgilerin ve deneyimlerin pratik projelere dönüştürülmesi olacak. Katılımcılar, fikir alışverişinde bulunarak bu temalar çerçevesinde çalışmalar yapacak.

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

