Haberler

KUNMİNG’DE 9. FUAR BAŞLADI

FUARDA YOĞUN İLGİ

Kunming, 22 Haziran’da, Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi olan bölgede 9. Çin-Güney Asya Fuarı başlamış durumda. Fuar, özellikle Güney Asya ülkelerine ait kültürel ürünlerin yoğun ilgi gördüğü bir platform haline geliyor.

ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK ETKİNLİKLER

Altı gün sürecek olan etkinlik, 16 farklı sergi salonunda gerçekleştiriliyor. Fuara 8 Güney Asya ülkesinden yaklaşık 500 işletme katılım sağlıyor. Bu durum, bölgedeki ticari ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin’de Barış Töreni Düzenlendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 21 yıllık kan davası barış töreniyle sonlandırıldı. Ailelerin bir araya geldiği etkinlikte, gelecekteki huzur için dualar edildi.
Haberler

Ayt Sınavı 10.15’te Başladı

Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olarak bu sabah saat 10.15'te gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.