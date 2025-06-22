KUNMİNG’DE 9. FUAR BAŞLADI

FUARDA YOĞUN İLGİ

Kunming, 22 Haziran’da, Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi olan bölgede 9. Çin-Güney Asya Fuarı başlamış durumda. Fuar, özellikle Güney Asya ülkelerine ait kültürel ürünlerin yoğun ilgi gördüğü bir platform haline geliyor.

ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK ETKİNLİKLER

Altı gün sürecek olan etkinlik, 16 farklı sergi salonunda gerçekleştiriliyor. Fuara 8 Güney Asya ülkesinden yaklaşık 500 işletme katılım sağlıyor. Bu durum, bölgedeki ticari ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunabiliyor.