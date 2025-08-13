Küp Peyniri Geleneksel Bir Süreçtir

AĞRI’DA GELENEKSEL KÜP PEYNİRİ ÜRETİMİ

Ağrı’da yüzyıllardır süregelen ve nesilden nesile aktarılan önemli bir gelenek olan kuma gömülerek olgunlaştırılan ‘küp peyniri’, vatandaşların ürettikleri peynirleri uzun süre saklayıp tüketmelerine olanak sağlıyor. Bu gelenek, Patnos’a bağlı Aşağı Göçmez köyündeki halkın yaşamında büyük bir öneme sahip. Köy halkı, yaz mevsiminde besledikleri koyunların sütünden peynir yapıyor ve bu peynirleri plastik bidonlara dolduruyor. Ardından bu bidonları evlerin mahzenlerinde özel kumla kaplı alanlara gömüyorlar. Peynirlerin olgunlaşması için üç ila altı ay bekleniyor.

KÜP PEYNİRİNE GÖSTERİLEN İLGİ

Kış ayları boyunca kum içerisinde saklanan küp peynirleri, hem yerel halk hem de köy dışından gelen talepler doğrultusunda tüketiliyor. Bu yöntem sayesinde peynirler, üç yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Köyde yaşayan kadınlar, talep üzerine hazırladıkları küp peynirlerini satışa sunarken, siparişleri genellikle üç ay önceden alıyor. Üretim sürecinde doğal yöntemlerle elde ettikleri bu peynirler, 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor. Yağlı olan versiyonlar ise biraz daha yüksek fiyatlarla satılabiliyor.

Küp peynirinin üretim süreci hakkında bilgi veren Serap Altay, bu geleneksel yönteminin pratik ve ekonomik açıdan faydalı olduğunu belirtiyor. Altay, “Peynirin suyunu aldıktan sonra bozulmasını engellemek için kum veya kül içerisine gömüyoruz. Kum serin bir ortam sağladığı için peynirin yapısında olumsuz bir değişiklik olmuyor” diyor. Ayrıca, “Bazen kül içinde saklıyoruz; kül hava geçirmediği için çok uzun süre bozulmadan kalabiliyor.” sözleriyle üretim sürecinin detaylarını aktarıyor.

Köy halkı tarafından sıkça tüketilen küp peyniri artış gösterdiğinde satışa çıkıyor ve talep nedeniyle özel siparişler hazırlanıyor. Altay, bu peynirlerin organik olduğunu vurguluyor ve köyde otlatılan hayvanların sütü kullanılarak üretildiğini belirtiyor. Kıştan yaza kadar saklanabilen peynirler, bayram dönemleri gibi özel günlerde hediye olarak da tercih ediliyor. Altay, “Siparişleri bayramdan sonraya kadar göndermeyi planlıyoruz. Kendimiz besleyip doğal yöntemlerle elde ettiğimiz sütü kullanıyoruz; bu yüzden peynirlerimiz tamamen organik” diyerek sözlerini tamamlıyor.