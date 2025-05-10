Kupa Finali Baklava Satışını Artıracak

POTANSİYEL MİSAFİRLERE BAKLAVA SUNUMU

Gaziantep, 14 Mayıs’ta düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası Finali ile hareketleniyor. Şehirde baklava üretiminde belirgin bir patlama yaşanıyor ve kente gelecek yaklaşık 30 bin taraftar için yaklaşık 20 ton baklava satılması öngörülüyor. UNESCO tarafından gastronomi kenti unvanına sahip Gaziantep, büyük bir futbol heyecanına ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali için hazırlıklar devam ederken, şehre gelen taraftarların unutulmaz bir deneyim yaşaması için baklava üretimi hızlanıyor. Gaziantep, tarihi mekanları ve mutfak kültürü ile birçok yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Final gününde misafirlere hem mutfağını hem de sıcak misafirperverliğini sunmak için işletmeler büyük bir heyecanla çalışıyor.

HİJYEN VE FİYAT POLİTİKASI ÖNEMLİ

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, büyük final için hazırlıkların tamamlandığını belirtiyor. Katmerci, “Ülkemizin iki güzide takımı Trabzonspor ve Galatasaray’ın Gaziantep’imizde yapacağı final maçı için esnaflar ve vatandaşlar olarak sabırsızlıkla o günü bekliyoruz. Hijyen ve fiyat politikalarına dikkat ederek, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Katmerci, “Gaziantep’imize gelecek yaklaşık 30 bin misafirimiz, bu günü konaklayarak geçirecek. Bu nedenle şehre en az 20 ton baklava ve çeşitli kebapları sunarak gastronomi şehrimize yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamayı umuyoruz. Gaziantep, yeni bir turizm sezonuna giriyor. Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra herkesin şehrimizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Hem gastronomi hem de tarihi zenginlikleri ile Gaziantep’imizde herkesi görmek bizi onurlandıracaktır” şeklinde konuşuyor.