Gündem

Kupa Finalinin Hakemi Cihan Aydın!

kupa-finalinin-hakemi-cihan-aydin

HAKEM BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek büyük karşılaşmanın hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli müsabakayı yönetecek ismi resmen duyurdu. Cihan Aydın, heyecan dolu bu mücadelede düdük çalacak.

MÜSABAKA HEYECANI

Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları, finalde yaşanacak unutulmaz anları sabırsızlıkla bekliyor. Bu dev karşılaşma, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Cihan Aydın, bu önemli organizasyondaki görevini yerine getirecek.

ÖNEMLİ

Haberler

ABD Ve Çin Gümrük Vergilerini Askıya Aldı

ABD ve Çin, Cenevre'deki müzakerelerde gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma kararı aldı. İki ülke, ekonomik ilişkileri güçlendirmek için bir mekanizma oluşturacak.
Gündem

Altın Fiyatları Düşüş Gösteriyor

Altın fiyatları, ABD ve Çin'in tarifeleri düşüreceğini açıklamasının ardından sert bir şekilde geriledi. Bugün gram altın 4.019 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.