Kupa Finalinin Hakemi Cihan Aydın!

HAKEM BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek büyük karşılaşmanın hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli müsabakayı yönetecek ismi resmen duyurdu. Cihan Aydın, heyecan dolu bu mücadelede düdük çalacak.

MÜSABAKA HEYECANI

Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları, finalde yaşanacak unutulmaz anları sabırsızlıkla bekliyor. Bu dev karşılaşma, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Cihan Aydın, bu önemli organizasyondaki görevini yerine getirecek.