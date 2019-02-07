Kupa maçında Terim olmayacak

Hatayspor-Galatasaray maçında Fatih Terim olmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası için Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, maça Fatih Terim olmadan çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Galatasaray – Hatayspor maçında sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Fatih Terim’in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala görev alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim’in vefatı sebebiyle bu akşam takımının başında olamayacak.

Sarı-kırmızılılar Boluspor’u iki maçta yenerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalma başarısı göstermişti.

TRT