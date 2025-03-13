Kur’an Kursu Öğrencileri Harçlıklarını Bağışladı

ÖĞRENCİLERİN BEYAZ RÜYA İFADESİ

Bilecik’teki Yediler 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu yaşatarak örnek bir davranış gösterdi. Minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını iftar için hafız abi ve ablalarına bağışladı.

ANLAMLI BAĞIŞ VE DUYGULU MESAJ

Öğrencilerin bağışları, Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi aracılığıyla teslim alındı. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, bu anlamlı iyilik karşısında duygularını, “Sizler, küçük yaşlarınıza rağmen çok büyük bir iyilik yaptınız. Biriktirdiğiniz harçlıklarla hafızlık yapan büyüklerinize iftar ikramında bulunarak, paylaşmanın en güzel örneğini sergilediniz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), ‘Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, o kimse oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır’ buyuruyor. Sizlerin yaptığı bu iyilik, sadece bir yemek ikramı değil, aynı zamanda sevgi, kardeşlik ve bereketin en güzel örneğidir. Hepinizi tebrik ediyorum, Rabbim iyiliklerinizi kabul etsin” sözleriyle belirtti.