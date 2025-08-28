Kura Çekimi Tamamlandı, Eşleşmeler Açıklandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi ve futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, gruptaki rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bu noktada taraftarların merak ettiği en önemli konu, “Galatasaray ile Monaco arasındaki karşılaşma hangi tarihte oynanacak ve maç İstanbul’da mı, deplasmanda mı olacak?” sorusu. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi, Monako’da TSİ 19.00’da gerçekleştirildi. Geçen yıl uygulanan prosedür bu yıl da devam etti. Katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her kulüp için sekiz rakip belirlendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı. Bu torbada yer alan takımlar arasında Galatasaray’ın yanı sıra Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat bulunuyor. Diğer torbalar ise oldukça güçlü takımlarla dolu.

FİKSTÜR VE MAÇ PROGRAMI BELİRLENECEK

UEFA, Şampiyonlar Ligi fikstürünü ve maç programını 30 Ağustos Cumartesi günü duyuracak. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın hangi rakiplere karşı, hangi gün ve saatte sahaya çıkacağı netleşecek. Galatasaray’ın ilk maçının İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı da bu duyuruyla birlikte kesinlik kazanacak. Maçların ev sahibi ve deplasman takımları, UEFA tarafından aynı tarihte açıklanacak.