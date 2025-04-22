Kura Nehri Taştı, Ardahan Su Altında

NEHİR TAŞTI, ARDAHAN OVASINI SULAR ALTINDA BIRAKTI

Ardahan, Kura Nehri’nin taşmasıyla bir kez daha su altında kaldı. Sağanak yağışlar ve kar erimeleri sonucunda taşan nehir, Ardahan Ovası’nın büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Kura Nehri, bu yıl içinde ikinci defa taşarak bölgedeki tarım arazilerine de zarar verdi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, bazı evlerin yakınlarına kadar ulaşan suların, yağışların devam etmesi durumunda daha da artabileceği ifade edildi.

TARIM ARAZİLERİNDE EKİLİ ALAN BULUNMUYOR

Sular altında kalan arazilerde ekili alan olmaması, bölge halkı için şu anlık bir sorun teşkil etmiyor. Kura Nehri’nin coşkusunu anlatan Ufuk Ürker, “Bu nehir bizim için Ardahan’ın denizi. Dağlar hâlâ karla kaplı ve kar sularıyla beslenen Kura nehri, üç adet barajı destekliyor. Geçen yıla göre su seviyesi oldukça yüksek. Şu anda yüzlerce gökçem kuş için beslenme alanı konumunda. Her baharda Kura Nehri’nin taşmasını bekliyoruz ve bunun bereket ve bolluk getireceğine inanıyoruz. Ardahan Ovası’nın büyük bir kısmı mera alanı ve ot verimi, hayvancılıkla uğraşan bizler için son derece önemli” şeklinde konuştu.