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Spor

Kura Sonrası Galatasaray’ın Transferi Karıştı

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ALVARO MORATA TRANSFERİNDEN BEKLENMEDİK BİR SORUN

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor ve dün akşam saatlerinde Alvaro Morata’nın Milan kulübünden transferi için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. İspanyol forvetin 10 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı bildiriliyor. Morata’nın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyordu.

TRANSFERDEKİ PÜRÜZLERİN NEDENİ

Ancak çekilen kura sonrasında Morata transferinde beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Bu durum, oyuncunun Galatasaray’a katılmasını etkileyebilecek faktörlerden biri haline geldi. Galatasaray, bu pürüzleri aşmak için gerekli adımları atmakta kararlı görünüyor.

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