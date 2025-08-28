Kura Süreci, E-Okul Üzerinden Yapılıyor

YENİ KURA SİSTEMİ DEVAM EDİYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanan kura sistemi, geçen yıl ilk kez hayat geçirildi ve şu anda e-Okul platformu üzerinden otomatik ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıf ve öğretmen atamaları dijital ortamda belirleniyor. Veliler, çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerine ulaşmak için araştırmalar yapıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

VELİLER E-OKUL ÜZERİNDEN BİLGİ ALABİLİYOR

Okul yönetimleri yerleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra, veliler çocuklarının sınıf bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden erişim sağlayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Okul şifresi ile sisteme giriş yapan veliler, çocuklarının hangi sınıfa ve öğretmene atanmış olduğunu kolayca öğrenebiliyor. Bu dijital platform, öğrenci ve velilere hızlı ve güvenilir bilgi sunarak okul sürecinin daha şeffaf olmasına katkı sağlıyor. Okul açılışına yaklaşırken velilerin e-Okul üzerinden yaptığı sorgulamalar, ailelerin eğitim yılı başlamadan önce planlama yapmalarına yardımcı oluyor.

KURA SÜRECİ ADİL VE ŞEFFAF

MEB tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda, kura sonuçları e-Okul üzerinden yayımlanıyor ve bu, sürecin adil ve düzenli ilerlemesine katkıda bulunuyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında kura işlemleri 28-30 Ağustos tarihlerinde tamamlanmış ve sonuçlar velilere e-Okul sistemi üzerinden iletilmişti. Bu yıl da benzer tarihlerde kura sürecinin yürütülmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, kura çekimlerini e-Okul yönetim bilgi sistemi aracılığıyla tamamen otomatik ve şeffaf bir şekilde yapıyor. Böylece okul idarecileri ve öğretmenlerin kura sürecine müdahalesi önleniyor, bu da öğrenciler arasında adaletli ve dengeli bir yerleştirme sağlıyor.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kura işlemleri tamamlandıktan sonra, ilkokul 1. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının hangi sınıfa ve hangi öğretmene atandığını öğrenebilecek. Sonuçların okullar açılmadan önce açıklanması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı en güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

İLKOKUL BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde merak edilen konulardan biri, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula ne zaman başlayacağı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, birinci sınıf öğrencileri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum haftası kapsamında okula başlayacak. Bu dönemde öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına alışacak, eğitim hayatına geçiş süreci daha rahat ve sorunsuz olacak. Velilerin katılımıyla gerçekleştirilen bu uyum dönemi, çocukların eğitim yolculuğuna sağlam ve destekleyici bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.