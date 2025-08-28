Kura Süreci E-Okul Üzerinden Yürütülüyor

KURA SİSTEMİ OTOMATİK OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam eden ve önceki yıl ilk kez hayata geçirilen kura sistemi, e-Okul platformu aracılığıyla otomatik bir şekilde işliyor. Şeffaf ve adil bir yerleştirme süreci sağlamak amacıyla tasarlanan bu sistem sayesinde, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi şubelere ve hangi öğretmenlere yerleştirileceği dijital ortamda belirleniyor. Veliler, çocuklarının hangi sınıfa ve öğretmene yerleştirileceğini merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı platform hakkında bilgi alma çabaları hız kazanıyor. Geçtiğimiz yıl, yani 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, kura işlemleri 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılmış ve sonuçlar velilere e-Okul sistemi üzerinden duyurulmuştu. Bu yıl da benzer tarihlerde sürecin yürütülmesi bekleniyor.

DİJİTAL SİSTEM ADİL DAĞILIM SAĞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan kura süreci, e-Okul yönetim bilgi sistemi ile tamamen otomatik ve şeffaf bir biçimde gerçekleştiriliyor. Bu sistem sayesinde öğretmenlerin veya okul yöneticilerinin sürece manuel müdahale etmesi mümkün olmuyor ve dolayısıyla öğrenciler arasında adil bir dağılım sağlanıyor. Kura süreci tamamlandıktan sonra, ilkokul 1. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının hangi öğretmene ve hangi şubeye yerleştirildiğini kolaylıkla öğrenebiliyor. Sonuçların, okulların açılmasına yakın bir zamanda açıklanması planlandığı için bu sürecin veliler tarafından dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı temel bilgi kaynakları olacak. Yerleştirme işlemlerinin okul yönetimleri tarafından tamamlanmasının ardından, veliler e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının sınıf bilgilerine erişebilir. T.C. kimlik numarası ve e-Okul giriş bilgileriyle sisteme giriş yapan veliler, öğrencinin hangi şubeye yerleştirildiğini görüntüleyebiliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde en çok ilgi çeken konulardan biri, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okulun ne zaman açılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, birinci sınıf öğrencileri için okullar, uyum haftası çerçevesinde 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında açılacak. Bu süreçte, öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına alışacak; temel kuralları ve eğitim hayatına geçiş sürecini daha sorunsuz bir biçimde deneyimleyecek. Velilerin de bu özel haftaya dahil olabileceği planlandı ve bu özel hafta, çocukların eğitim hayatına sağlam bir başlangıç yapmaları amacıyla düzenlendi.