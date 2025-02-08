Kuraklık Ardahan’da Kayak Sezonunu Erteledi

KURAKLIK KAYAK TURİZMİNİ ETKİLEDİ

Ardahan bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle kar yağışının gecikmesi kayak turizmini olumsuz etkiledi. Sezon açılışını heyecanla bekleyen kayak tutkunları, şu ana kadar hayal ettiklerini bulamadı. Son yıllarda kış turizmi ve kayak severler için önemli bir merkez haline gelen Uğurludağ, bu yıl hayal kırıklığına neden oldu.

KAYAK SEZONU BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Her yıl ziyaretçilerin sabırsızlıkla beklediği kayak sezonu, kar yağışı gerçekleşmediği için başlayamadı. Hem kayak tutkunları hem de işletmeciler mevcut durumdan memnun değil. Ancak, Şubat ayında yağan karla birlikte Uğurludağ’da kayak sezonu bugün açılacak. Özellikle çevre illerden gelenlerin tercih ettiği bu merkez, kayakseverleri ağırlamaya hazır durumda.