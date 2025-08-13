Kuraklık, Fındık Üretimini Olumsuz Etkiliyor

İNCELEMELER VE DEĞERLENDİRMELER

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya’nın Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde kuraklıktan olumsuz etkilenen fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, yerel ziraat odası başkanları ve üreticilerle bir araya gelerek, Sakarya ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kuraklığın fındık rekoltesi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. İklim değişikliğinin tarım sektörüne olumsuz yansımalar yaptığını belirten Bayraktar, “Biliyorsunuz daha önce nisan ayında bir don felaketi ile karşı karşıya kaldık ve bu don felaketinden 65 ilimizde ürünlerimiz ve üreticilerimiz etkilendi” dedi. Bunun yanı sıra, fındık bahçelerinde yüzde yüzlere varan zararlar tespit ettiklerini, bazı ağaçların kuruduğunu ve bu durumun gelecek yıllarda ürün alınmasını imkansızlaştıracağını ifade etti. Bayraktar, daha büyük bir tehlikenin geldiğini vurgulayarak, “Evet, don olayı tarihimizin en büyük felaketini bize yaşattı ama daha büyük bir felaket geliyor. Bunun adı kuraklık” şeklinde bir uyarıda bulundu.

ÜRETİM VE VERİMLİLİKTE DÜŞÜŞ

Bayraktar, ürün verimliliğinde ciddi düşüşler yaşandığını söyleyerek, “Fındık da dahil olmak üzere birçok ürünümüz kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Maalesef ürünlerimiz dökülmeye; özellikle fındık bahçelerindeki ürünlerimiz dökülmeye başladı ve verimlilik rakamları da fevkalade aşağıya düştü” dedi. Bayraktar, bakanlık tarafından açıklanan 449 bin ton rekolte hedefine ulaşmanın mümkün görünmediğini, don hadisesi, kokarca tehdidi ve kuraklık gibi etkenlerin rekolte tahminlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

ÜRETİCİLERİN BEKLENTİLERİ

Bayraktar, fındık üreticilerinin bu yıl fiyat beklentileri olduğunu belirterek, “Bu sene üreticilerimiz fiyatı kendi belirleyecek, bunu net olarak söylüyorum” diye konuştu. Üreticilerin dikkatli hareket etmeleri ve ihtiyaçları kadar ürünü piyasaya sunmaları durumunda fiyatların artabileceğini vurguladı. Ayrıca, işçilik ve girdi maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle üreticilerin mal kaybını telafi edebilmeleri için fiyatların muhakkak yükselmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra, zarar gören üreticilere nakit yardımı yapılması ve banka borçlarının yeniden yapılandırılması talebinde bulundu.

DESTEKLEME GEREKEN DURUMLAR

Bayraktar, iklim değişikliği nedeniyle tarımda zor koşullarla karşılaştıklarını, çiftçileri desteklemeye daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Eğer biz bu süreçte üreticimize sahip çıkmazsak, üreticimizin arkasında durmazsak, üreticimizi daha fazla desteklemezsek üretimden kaçacaklarını görmemiz lazım” dedi. Genç çiftçi oranlarının düştüğüne dikkat çeken Bayraktar, tarım desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin su kaynaklarının azalmasına yönelik uyarılarda bulunarak, sulama sistemlerinin geliştirilmesinin önemini ifade etti.

SULAMA YATIRIMLARININ ÖNEMİ

Bayraktar, tarımda sulamanın daha verimli yapılmasını sağlamak adına vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’deki suyun büyük kısmının tarımda kullanıldığını belirterek, sulama yatırımları için gerekli bütçenin ayrılması gerektiğini vurguladı. “Sadece bizim için değil, ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak açısından da fevkalade önemli” dedi. Fındığın Türkiye için hayati bir ürün olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, “Fındık sadece ülkemiz için değil, dünya için fevkalade önemli bir ürün” ifadelerini kullandı. Karadeniz’in sosyoekonomik hayatında fındığın yükselen değerine değinerek, desteklenmesi gereken bir tarımsal ürün olduğunu belirtti.