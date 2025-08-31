Haberler

Kuraklık Nedeniyle Etkinlik Sembolik Yapıldı

KURAKLIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA GELENEKSEL ETKİNLİK

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 852 yıllık “Sudan Koyun Geçirme” geleneği, bu yıl dikkatleri kuraklığa çekmek amacıyla tamamen kuruyan Büyük Menderes Nehri’nin yatağında icra edildi. Aşağıseyit Mahallesi Muhtarlığı, Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çallı İş İnsanları Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, nehrin geçtiği Köprübaşı mevkisinde toplandı. Her yıl koyunların su üzerinden geçirilerek gerçekleştirilen gelenek, bu sene su seviyesinin düşüklüğünden dolayı koyunların yatağın içinden yürütülmesiyle yapıldı. Etkinliğe katılanlar, ellerinde “Su hayattır, can suyu haktır” yazılı pankartlarla dikkat çekti.

Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılsın, nehirdeki su seviyesinin düşüklüğünden dolayı bu yıl yarışmanın yapılamadığını ifade etti. Atılsın, “Geldiğimiz nokta trajedi. Son 5 yıldır Menderes Nehri’nin kuruması sonucu ekolojide de bir bozukluk oldu. Son 5 yıldır üzümler daha erken hasada geliyor. Suyun olmaması sadece ekonomik olarak değil bu bölgenin ekolojisini de bozdu. Bir nehrin akmaması o bölgenin sadece tarımsal yapısını değil, kültürel devamlılığını da yok ediyor.” dedi. Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ise, “Ortalıkta sudan geçirilecek bir Menderes kalmadı. Bu acıklı bir durum. Biz burada suçlu aramıyoruz, çare arıyoruz. Menderes’in mutlaka bir can suyu olması lazım. Kurda, kuşa, böceğe bir su olması lazım. Su hayattır, can suyu haktır. Buradan yetkililere söylüyoruz buraya sahip çıkılması lazım. Bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz. Bir millet kültürüyle var. Kültürü yok ettiğiniz zaman o millet yok olur.” açıklamalarında bulundu.

KAYNAKLI GELENEKSEL ETKİNLİKLERDE SORUNLAR

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve Aşağıseyit Mahallesi Muhtarı Saffet Oğuz da geleneğin sürdürülebilirliği için nehrin suya kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi. Çal Belediyesinden mayıs ayında yapılan açıklamada, etkinliğin bu yıl kuraklık nedeniyle temmuz sonunda yapılacağı belirtilmişti. Ancak Çal Kaymakamlığı, Türkiye’de görülen SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla organizasyonun iptal edildiğini bildirmişti. Kuraklık nedeniyle bu yıl, etkinlik sembolik olarak 30 civarındaki hayvanın katılımıyla gerçekleştirildi.

