Kuraklık Tarımı Ciddi Biçimde Etkiliyor

KURAKLIK SORUNU VE TARIM SEKTÖRÜ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkenin birçok yerinde yaşanan kuraklık durumunun meyve ve sebze üretimini, özellikle Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Bayraktar, Zonguldak Ziraat Odası’nda çiftçiler ve oda üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmada, mart ve nisan aylarında meydana gelen don olaylarının tarım sektörü üzerinde oluşturduğu ciddi zararları dile getirdi. Üretim ile sürdürülebilirliğin azalığını dile getiren Bayraktar, “Dallar, ağaçların gövdeleri kurudu hatta bazı ağaçlarda bu nedenle önümüzdeki yıllarda meyve tutumu da olmayacak gibi görünüyor. Bizi daha büyük felaket bekliyor, bunun adı kuraklık. Türkiye’nin birçok ilinde kuraklık yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

SULAMA YATIRIMLARINA İHTİYAÇ VAR

Bayraktar, çeşitli bölgeleri ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki kez görüştüğünü, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı’na sorunları iletme fırsatı bulduğunu aktardı. Kuraklığın gelecekte daha da artacağını vurgulayan Bayraktar, “Bununla alakalı önlemleri şimdiden almamız gerekiyor. Özellikle Ankara’da da anlattığım gibi sulama yatırımlarını bu süreçte bitirmemiz lazım” dedi. Tarım sektörünün su kullanım oranının yüzde 77 olduğunu belirten Bayraktar, bu konuda önlemler almanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

BASINÇLI SULAMA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerine geçiş yapmasının gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, “Tarım sektöründe vahşi sulamaya son verilmesi gerektiğini” vurguladı. Çiftçilerin arazilerinde kalabilmesi için desteklenmeleri gerektiğini belirten Bayraktar, “Bunu Ankara’da talep ettik” dedi. Ayrıca zarar gören çiftçilere nakit yardımı talep ettiklerini, borçların da yeniden yapılandırılması gerektiğini önemle ifade etti. Bayraktar, gençlerin sektörde tutulmasının zor olduğunu belirterek, “Üretimin sürdürülmesi gerektiği için desteklerin çok önemli” olduğunun altını çizdi.