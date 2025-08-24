Kuraklık Tarımı Olumsuz Etkiliyor, Tedbir Gerek

KURAKLIK TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA OLAN TARIM SEKTÖRÜ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye’nin her yanında tarım sektörü kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Tarlalarımızda hububat, bakliyat üretimimiz, birçok meyvemiz, fındık da dahil olmak üzere olumsuz etkilendi.” şeklinde konuştu. Bayraktar, Bartın Ziraat Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Ahmet Beske ve çiftçilerle bir araya geldi. Burada gazetecilere yaptığı açıklama sırasında, mart ve nisanda meydana gelen don olaylarının 65 vilayeti olumsuz etkilediğini vurguladı. Bayraktar, birçok meyvenin zarar gördüğünü belirterek, “Bu, önümüzdeki yıllarda bu bahçelerde meyve tutumu olmayacak demektir.” dedi.

KURAKLIKLA İLGİLİ TEDBİRLER HIZLI ALINMALI

Don olayından sonra kuraklık sorunu ile karşılaşıldığını belirten Bayraktar, “Kuraklıkla alakalı tedbirlerin hızlı şekilde alınması lazım” ifadesini kullandı. Çiftçilerin cazip suya ulaşmasının önemli olduğunu aktaran Bayraktar, “Yani barajların ve sulama kanallarının hızlı şekilde bitirilmesi bu süreçte önemli. Çiftçimiz yer altı sularına başvuruyor ama bugün 300 metreden, 500 metreden, 600 metreden artık su bulamaz hale geldi. Artık yer altı sularını da kaybettik maalesef.” açıklamasını yaptı. Ayrıca sulama randımanının da yüzde 52 seviyelerinde olduğunu belirterek, “Suyun kaynağından tarlaya varıncaya kadar yaklaşık yüzde 48’ini yani yarısını kaybediyoruz.” dedi. Bayraktar, bu sorunun kapalı sistemle çözülmesi gerektiğini dile getirerek, çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerine geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, çiftçinin tarlada kalabilmesi ve üretime devam edebilmesi adına destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Ankara’da hükümetimize bu taleplerimizi götürdük. Bir çalışma başladı, inşallah sonuç alırız.” değerlendirmesinde bulundu. Tarım sektöründe su kullanımının yüzde 77 olduğunu belirten Bayraktar, tasarruf tedbirlerinin öncelikli olarak bu alanda alınması gerektiğine işaret etti. Yaptıkları planlama çalışmalarının önemini yineleyen Bayraktar, bu süreçte çiftçilere destek vereceklerini aktardı.