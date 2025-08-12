Kuraklık Tehdidi Fındık Üretimini Etkiliyor

TZOB BAŞKANI BAYRAKTAR’DAN FINDIK ÜRETİCİLERİNE ZİYARET

Karasu ilçesinde fındık bahçelerini inceleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklık, don ve hastalıkların fındık üretiminde büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Bayraktar, Karasu’da fındık üreticileriyle buluşarak bu konuları değerlendirdi. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bayraktar, nisan ayında meydana gelen don olayının 65 ilde ürünlere zarar verdiğini hatırlattı. “İklim değişikliği tarım sektörünü fevkalade olumsuz etkiliyor. Biliyorsunuz, daha önce nisan ayında bir don felaketi ile karşı karşıya kaldık ve bu don felaketinden 65 ilimizde ürünlerimiz ve üreticilerimiz etkilendi” diye konuştu.

DONUN ARDINDAN KURAKLIK TEHLİKESİ

Don felaketi sonrasında kuraklık tehlikesine dikkat çeken Bayraktar, “Başka ürünlerde de bu zararları gördük. Hatta bazı bahçelerde dallar ve gövdeler kurumuştu. Yani önümüzdeki yıllarda o bahçelerden ürün almak mümkün olmayacak. Şimdi tabii, ben özellikle Türkiye’yi gezerken bir tehlikeye daha dikkat çektim. Dedim ki, daha büyük bir tehlike geliyor. Evet, don olayı tarihimizin en büyük felaketini bize yaşattı ama daha büyük bir felaket geliyor. Bunun adı kuraklık” ifadelerini kullandı. Yağışların gelmemesi halinde büyük bir kuraklık felaketi ile karşılaşılabileceğini vurgulayan Bayraktar, “Haziran ve temmuz ayına geldik, yine son yılların en sıcak iki ayını yaşadık. ve fındık da dahil olmak üzere birçok ürünümüz kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldı” dedi.

REKOLTE BEKLENTİSİ KÜÇÜLÜYOR

Bayraktar, fındık rekoltesine ilişkin yapılan açıklamalara da değinerek, “Fındıkla alakalı bir rekolte açıklaması yapıldı. 449 bin ton olarak Bakanlığımız bir açıklama yaptı ama özellikle bu afetleri dikkate aldığımızda… 449 bin ton rakamını tutturabilmemiz mümkün görünmüyor, bunu net olarak söyleyebilirim” şeklinde konuştu. Fındık ürününün birçok tehdit altında olduğunu belirten Bayraktar, üreticilerin 2023 yılı için önemli beklentileri olduğunu da kaydetti.

FINDIK FİYATLARI VE KARADENİZ’DEKİ ETKİSİ

Fındığın sadece Türkiye için değil dünya için stratejik önemde olduğunu vurgulayan Şemsi Bayraktar, “Dünyanın fındık ihtiyacının önemli bir kısmını biz karşılıyoruz. Gerek üretim rakamları açısından gerek kalite açısından Türkiye bu manada rakipsiz bir ülke” dedi. Karadeniz bölgesinin sosyoekonomik yaşamında fındığın hayati bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, “Karadeniz’de fındık varsa, fındık para ediyorsa hayat var. Karadeniz’de fındık yoksa, para etmiyorsa hayat yok.” ifadelerini kullandı. Bayraktar, çiftçilere yönelik desteklerin artırılmasının önemine de değinerek, bu yıl ürün para etmezse, çiftçilerin bahçelerini bakım yapacak finansmanı bulamayabileceğini belirtti.