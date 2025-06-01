Kuraklık Türkiye’yi Su Fakiri Yapacak

KURAKLIK TEHDİDİ VE TARIM

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bunu göz ardı edemeyiz. Yapılan çalışmalara göre önümüzdeki yıllarda Türkiye, su fakiri bir ülke olacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Bayraktar, Çankırı’da yaptığı ziyaretler sırasında kuraklıktan etkilenen tarlaları incelemek üzere Germece köyüne gitti. Burada, Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, ilçe oda başkanları ve çiftçilerle birlikte bulundu. Bayraktar, açıklamalarında doğal afetlerin tarım sektörüne çok olumsuz yansıdığını ifade etti. “Kuraklık, don dolu, zaman zaman sel felaketleri, hortum felaketleri tarımsal üretime zarar veriyor. Özellikle 65 ilimizde don felaketi fevkalade tesirli oldu ve birçok başta meyvemiz olmak üzere ürünlerimiz zarar gördü” diye belirtti.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Bayraktar, “Geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesindeydim. Kuraklıktan dolayı hububat üretimi olumsuz etkilenmiş ve o bölgede maalesef hububat üretiminde verimlilik ve kalite kayıpları var” ifadelerini kullandı. Çankırı genelindeki zararların da büyük olduğunu aktaran Bayraktar, Türkiye’nin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Bugün kişi başına düşen su miktarının 1300 metreküp olduğunu, bunun 2030’dan sonra 1000 metreküpün altına düşeceğini belirten Bayraktar, bu konuda tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. “Bugün suyun yüzde 77’sini tarımda kullandığımıza göre, özellikle en büyük tedbiri tarım sektöründe almak zorundayız” dedi.

SULAMA SİSTEMLERİ VE İHTİYAÇLAR

Sulama sistemlerine de dikkat çeken Bayraktar, “Sulama randımanı yüzde 52’lerde. Yani bu ne demek? Suyu kaynağından tarlaya ulaştırıncaya kadar yarısını kaybediyoruz. Türkiye’nin buna tahammülü yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Sulama randımanını hızla arttırmamız lazım. Bu tedbirleri bugünden almazsak su fakiri ülke olduğumuzda bu tarımsal üretimi daha fazla olumsuz etkileyecek” şeklinde uyarıda bulundu. Burada çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştığı sorunlara da dikkat çeken Bayraktar, çiftçilere destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

Bayraktar, gençlerin tarım sektöründen uzaklaştığını ve çiftçi sayısının giderek azaldığını belirterek, “Gençlerimizin oranı yüzde beşlere kadar indi. Bu ülkeyi kimlerle besleyeceğiz?” şeklinde bir endişe dile getirdi. “Bugün sabah, öğle, akşam sofralarımızda bir şey eksik değilse ve bu ülkenin gıda güvenliğini sağlıyorsak, çok fedakar bir şekilde üretim yapan çiftçilerimize bunu borçluyuz. Herkesin bu çiftçiye teşekkür etmesi lazım” dedi. Bayraktar, ayrıca çiftçilerin üretime devam etmesine rağmen karşılaştıkları zorluklar konusunda destek beklediklerinin altını çizdi.

İNCELEMELER ve ZİYARETLER

Konuşmasının ardından Bayraktar, Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı’na geçerek Başkan Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Eldivan ilçesinde dondan etkilenen kiraz ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.