Kuraklık ve Zararlılar Hububat Üretimini Etkiliyor

DON VE KURAKLIK HUBUBAT ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ülkemizin birçok bölgesinde şubat ayı boyunca etkili olan don ve aylardır süren kuraklık, hububat üretiminde olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bazı yerlerde ise fare ve köstebek gibi zararlılar dikkat çekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin merkez ve taşra teşkilatına bağlı teknik personel, doğrudan sahadan gözlemler, meteorolojik veriler ve teknik bilgilerle hazırladığı “Fenolojik Değerlendirme – Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi (Şubat 2025 Değerlendirmesi)” raporunu yayınladı. Rapora göre, ülke genelinde 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında toplam 221,4 mm yağış gerçekleşti. Geçmiş yıllarda bu süre zarfındaki normal yağış miktarı 313,0 mm, geçen yıl ise 336,4 mm olarak kaydedilmişti. Buna göre, yağış miktarı normaline göre yüzde 29, geçen yılki yağış miktarına göre yüzde 34 azalma gösterdi.

YAĞIŞLARDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER GÖZLEMLENDİ

Yağışların yoğunluk gösterdiği bazı iller arasında Konya, Isparta, Karaman, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van bulunuyor; bu bölgelerde normal yağışların yüzde 60’ın üzerinde azaldığı bildiriliyor. Kırşehir, Eskişehir ve Konya’da yazlık ekilişler devam ediyor. Konya’da genel olarak yazlık yulaf ve arpa ekimlerinin yapıldığı, az da olsa yazlık buğday çeşitlerinin ekimi gerçekleştirildiği aktarıldı. Ay içinde meydana gelen kar yağışının, hububatın soğuk hava koşullarından koruyarak topraktaki nem seviyesini artırdığı ifade edildi. Raporda, “Konya’da bu yıl hububat ekilişlerinin genellikle geç yapılması, bitkilerin üst vejetatif gelişiminin fazla olmasını engelleyerek sıcaklığın eksi 14 dereceye kadar düştüğü kar örtüsü olmayan arazilerde zararın minimum seviyede kalmasını sağlamıştır” denildi.

BITKI GELİŞİMİNDEN OLUMSUZ ETKİLER

Kırıkkale’de kardeşlenme aşamasının henüz başlamadığını, ancak önümüzdeki aylarda alınacak yağışlarla birlikte başlamasının beklendiği belirtildi. Kırıkkale’de ocak ayı yağışlarının mevsim normallerinin altında olduğunu, kar yağışının olmamasının bitki gelişimini etkilediği ifade edildi. Diğer yandan, Ankara ve Kayseri’de hububatın, erken ekilen alanlarda 2-3 kardeş çıkardığı kaydedildi. Raporda, “Aksaray ve Niğde’de yağışlar yetersiz; bitki su ihtiyacının azalması nedeniyle şu an için tarımsal kuraklık durumu söz konusu değildir. Mart ve nisan aylarındaki yağışlar hububat için kritik öneme sahiptir” dedi. Eskil Sultanhanı bölgesinde bitkilerin kardeşlenme dönemine girdiği, diğer bölgelerde ise bitki çıkışlarının sorunsuz tamamlandığı aktarıldı.

KÖSTEBEK VE FARE ZARARLARI DEVAM EDİYOR

Raporda, Sivas’ta bitki gelişiminin normal şekilde ilerlediği ve herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği belirtiliyor. Bununla birlikte Konya’da devam eden meteorolojik kuraklığın, barajlar ve göller gibi su rezervlerinde azalmaya neden olduğu ve hidrolojik kuraklığın belirginleştiği ifade edildi. Kış aylarında bitkilerin su ihtiyacının az olmasından dolayı henüz tarımsal kuraklık riski olmadığı, fakat yetersiz yağışların bitki kök bölgesindeki su rezervinin düşük düzeyde olması sonucunu doğurduğu kaydedildi. Raporda, “Bu durum, bitki su ihtiyacının arttığı kardeşlenme dönemi sonrasında tarımsal kuraklık için yüksek bir risk yaratmaktadır” denildi. Ayrıca, Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde fare zararlarının devam ettiği, “Sivas’ta köstebek zararı gözlemlenmiştir. Konya’da fare zararları ve çiftçilerin bu zararlılarla mücadelesi devam etmektedir” ifadesi yer aldı.