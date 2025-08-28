Kuraklık Yedigöze’yi Vurdu, Şelaleler Kurudu

KURAKLIĞIN ETKİLERİ ADANA’DA DERİNDEN HİSSEDİLİYOR

Kuraklık, son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Adana’da da hissediliyor. Bu yıla kadar şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların özellikle yaz aylarında tercihi olan Aladağ ilçesindeki Yedigöze Orman Parkı içinde bulunan Yedigöze Şelaleleri, kuraklık nedeniyle suyu kaybetmiş durumda. Şelalelerin kuruması, bölgeye gelen ziyaretçi sayısını da ciddi şekilde etkilemiş ve adeta terk edilmiş bir alan görünümüne bürünmüş. Susuzluktan dolayı toprak çatlamaya başlamışken, kuruyan şelale kenarındaki “Suya girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarısı ise dikkat çekiyor.

PİKNİK YAPMAYA GELEN VATANDAŞLAR ŞELALELERİN KURUDUĞUNU FARK EDİYOR

Yedigöze Şelaleleri’nin kuruduğundan habersiz şekilde piknik yapmaya gelen vatandaşlardan Murat Akbaş, “Aladağ Yedigöze bölgesindeyiz. Geçen sene geldiğimizde kalabalıktı. Ama şu an ne su var ne de şelaleler var. Su yatakları kurumuş. Yağmur bekliyoruz, inşallah tekrar eski haline dönecek” diyor. Diğer bir vatandaş Cüneyt Çetinkaya, “Geçtiğimiz senelerde geldiğimizde buralar alan sularla doluydu. Bu sene geldik her yer boş. Sular akmıyor” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

Kuraklık, yalnızca şelaleleri değil, aynı zamanda Yedigöze Barajı’nı da etkiliyor. 642 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda geçtiğimiz yıl 21 Ağustos tarihinde doluluk oranı yüzde 40 olarak kaydedildi. Ancak bu yıl, yağışların azlığı, sıcak havalar ve kuraklık sebebiyle doluluk oranı yüzde 10’a kadar gerilemiş durumda.