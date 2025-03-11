Kuralları İhlal Eden Motosikletli Çocuk Yakalandı

BOLU’DA GECENİN TEHLİKELİ ANLARI

Bolu’da sosyal medya üzerinden kurallara aykırı bir şekilde motosiklet süren 15 yaşındaki C.A.Ö. isimli çocuk sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü, 40 bin 514 lira para cezası alırken, motosikleti trafikten men edildi. Gece saatlerinde 01 AEZ 865 plakalı motosikletiyle trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli bir yolculuk yapan sürücünün durumu, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Bolu Valiliği hızlı bir şekilde harekete geçerek duruma müdahale etti. C.A.Ö. isimli sürücü, Karadere Caddesi üzerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, “sürücü belgesiz araç kullanmak, görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek” gibi maddelerden ceza kesildi.

CEZA VE MOTOLETİN MEN EDİLMESİ

Valilikten yapılan açıklamada, “40 bin 514 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu detaylara da yer verildi: “Sosyal medya paylaşımları ile vatandaşlarımız ve yayalarımız tarafından ihbara konu olan motosiklet, Karadere Caddesi Öğretmenevi önünde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmış; sürücüsüne trafik kanununun belirtilen maddelerinden ceza düzenlenmiş, bahse konu motosiklet trafikten men edilmiş, çekici marifetiyle Yediemin Otoparkına çekilmiştir.”