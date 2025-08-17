Kuralsız Sokaklar, Bu Akşam 20.00’de

KANAL D’DE BU AKŞAM

KURALSIZ SOKAKLAR İZLEYİCİYİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Kuralsız Sokaklar, her bölümünde izleyicileri etkileyen yenilikler sunmaya devam ediyor. Bu akşam, ulaşılması güç coğrafyalardaki farklı kültürler ve yaşam tarzları izleyicilerle buluşacak. Program, çarpıcı görüntüleriyle seyircileri ekran başına çekecek. Kuralsız Sokaklar’ın bu haftaki rotaları arasında dünyanın en büyük favelası olan Brezilya’nın Rocinha’sı, Endonezya’nın ünlü Bali Adası ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin göz alıcı şehri Dubai yer alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FAVELASINA YOLCULUK

Bu haftaki keşif, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Rocinha favela bölgesine yöneliyor. Mert Öztürk, bu dramatik yapıya sahip olan favoraya giriş yaparak, sokaklarda dans eden ve futbol oynayan insanlarla dolu bu bölgedeki canlı atmosferi yansıtacak. Çetelerin hâkim olduğu ve bölge sakinlerinin kendi oluşturduğu kuralların geçerli olduğu bu alana giren Öztürk, eşsiz anlar ve gözlemler ile izleyicilere nefes kesici bir deneyim sunacak.

BALI’DA SIRA DIŞILIKLAR

Kuralsız Sokaklar’ın bir sonraki durağı, Endonezya’nın popüler adası Bali olacak. Mert Öztürk, Bali’nin güneybatı sahilinde bulunan hareketli sokaklarını ve dinamik gece hayatını izleyicilere tanıtmak için keşfe çıkacak. Karanlık çöktüğünde sıradışı olayların yaşandığı bölgelerde, genç kadınların aleni yaşamları ve kameraların önündeki yasadışı madde pazarlıkları dikkat çekecek ve izleyicileri şaşırtacak.

DUBAİ’DE LÜKS VE YOKSULLUĞUN KONTRASTI

Kuralsız Sokaklar’ın dokuzuncu bölümünün finali Birleşik Arap Emirlikleri’nin ünlü şehri Dubai’de gerçekleşecek. Lüks yaşam tarzı ve gösterişli yapılarıyla tanınan Dubai’nin alışveriş merkezlerini dolaşan Mert Öztürk, Türklerle karşılaşarak şehirdeki farklı yaşam standartlarını karşılaştıracak. Lüks mekanlardaki fiyatlarla arka sokaklar arasındaki büyük fark, izleyicilere “Bu kadar da olmaz” dedirtecek. Kuralsız Sokaklar, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.